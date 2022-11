TIRRENO, Bonaventura: primi contatti per il rinnovo

Non solo mercato. In casa Fiorentina si pensa infatti anche ai rinnovi di contratto. Una delle situazioni contrattuali da risolvere al più presto è sicuramente quella di Jack Bonaventura. Il contratto del centrocampista ex Milan, scade a giugno 2023. Proprio in questi giorni, c'è stato un contatto tra la società viola e l'entourage del calciatore, per mettere in calendario un paio di appuntamenti. Il club di Commisso vorrebbe infatti portare la scadenza da giugno 2023 a giugno 2024. L'aspetto economico non dovrà essere sicuramente sottovalutato. Da un lato c'è una società che tende a risparmiare, dall'alto c'è un calciatore che cercherà di monetizzare uno degli ultimi contratti in carriera. Le sensazioni sono però più che positive, e un finale diverso da un happy ending non è considerato. A riportarlo è Il Tirreno.