TIRRENO, A Gollini è bastato poco per fare gruppo

Pierluigi Gollini in campo para i rigori e fuori tocca le corde dell'anima, a ritmo di rap, nei panni di Gollorius. Come riporta Il Tirreno, gli sono bastati pochi giorni con i nuovi compagni per fare gruppo e individuare la colonna sonora giusta per identificare il ritiro con "In The Air Tonight". Perché l'ex Atalanta ha conquistato i suoi nuovi tifosi anche con i video che ultimamente risultano tra i più visualizzati su YouTube, come "Champions Dream".