SAMP, Ritiro in Turchia durante la sosta dei Mondiali

La Sampdoria, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, a livello di classifica e di punti ottenuti fin qui, non sta attraversando un buon periodo. Serve una svolta, e in attesa delle ultime tre sfide prima del lungo stop causa Mondiali, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore Stankovic, in pieno accordo con la società, ha deciso di portare i blucerchiati per due settimane nella zona di Antalya, in Turchia, dove il tecnico serbo è già stato in passato alla guida della Stella Rossa, per impostare un nuovo programma di lavoro che dovrà poi dare i suoi frutti all’inizio dell’anno nuovo quando ripartirà la Serie A.