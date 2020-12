REPUBBLICA, Prandelli striglia le punte: adesso i gol

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) oggi si parla del problema in zona gol della Fiorentina e di come adesso Prandelli si aspetti finalmente delle risposte anche dai propri attaccanti: Milenkovic contro il Genoa ha interrotto il digiuno, ora però è giunto il momento delle punte per uscire da questa difficile situazione. Prandelli in questo suo primo mese in viola ha lavorato molto per cercare di migliorare il gioco offensivo. Per non lasciare isolato soprattutto il centravanti. È chiaro però che adesso serve uno scatto in avanti da parte di tutti. L’ultima rete di un attaccante in campionato risale alla terza giornata. Fu Vlahovic a segnare il gol del momentaneo pareggio viola contro la Samp. Era il 2 ottobre. Sono passati piu di due mesi e nessun’altra punta è andata in gol. Tra l’altro l’Atalanta è una squadra che concede e quindi la Fiorentina potrà sfruttare le ripartenza.