REPUBBLICA, La viola vuole Boga ma l'Atalanta...

l mercato invernale della Fiorentina ufficialmente partirà con il nuovo anno, ma la società viola si sta già muovendo per pianificare le prossime mosse. La priorità di Pradè e Barone è l'attacco e i viola potrebbero usare Cabral come pedina di scambio, affiancando a Jovic un partner diverso. Il tentativo per Arnautovic nei giorni scorsi non è andato a buon fine e il club emiliano ha definito l'austriaco incedibile. Passando agli esterni è da monitorare la situazione legata a Nico Gonzalez e Sottil. Con i due che saranno out per settimane (se non mesi) e con i soli Ikonè, Kouame e Saponara sulle fasce, la Fiorentina tornerà sul mercato. Il nome caldo è sempre quello di Boga, che però l'Atalanta, dopo aver sborsato più di venti milioni di euro, cederebbe solo in prestito. Inoltre sull'ivoriano c'è anche il Leicester. Le alternative sono Brekalo e Sabiri. Questo quanto riporta l'edizione odierna de la Repubblica.