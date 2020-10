REPUBBLICA, Aria di big match: Ribery può esaltarsi

“Aria di big match e voglia di stupire: Ribery batti un colpo”. Questo il titolo scelto oggi dall'edizione fiorentina di Repubblica per descrivere l'avvicinamento alla partita di domenica, in casa della Roma, da parte della Fiorentina e in particolare del suo asso Franck Ribery. Da quando FR7 è a Firenze, infatti, le sue prestazioni migliori le ha offerte in palcoscenici come San Siro o proprio lo stesso Olimpico. Un leader per i compagni, come testimoniato dall'episodio avvenuto in Coppa Italia: Milenkovic per qualche minuto gli ha ceduto la fascia da capitano al momento del suo ingresso, prima di realizzare che non si potesse e di riprendersela. Detto ciò, a fine stagione il suo contratto coi viola scadrà, e sembra inevitabile l'addio.