REP. FI, Renzi nel futuro della Fiorentina? Il punto

Repubblica Firenze riporta dichiarazioni e interesse di Matteo Renzi per la Fiorentina. Il Senatore di Italia Viva (nonché ex sindaco) non l'ha mai nascosto: è un grande tifoso viola e ha a cuore il futuro della società. Se il gioco si facesse duro, scrive Repubblica, lui è pronto a scendere in campo. Le leggende su un suo coinvolgimento in un tentativo di cessione a fondi arabi potrebbero avere un fondo di verità. O meglio, adesso lo stesso Renzi non fa segreto che potrebbe rivestire un ruolo di primo piano in un futuro cambio di proprietà.

Dal canto suo, Renzi non smentisce: "Oggi la proprietà della società è di Commisso, ma se cambierà qualcosa sono pronto a fare di tutto per far vincere la Fiorentina, anche scendere in campo". Nel frattempo, ci sono tanti autorevoli rappresentanti politici e non solo che sono pronti a giurare che l'ex premier potrebbe addirittura diventare presidente della Fiorentina.