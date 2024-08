REP. FI, Missione Conference: a Felcsut per dimenticare Atene

La sfida con la Puskas Akademia in programma stasera (fischio d'inizio alle ore 21) è di quelle da non sbagliare. Lo scrive anche la Repubblica (edizione Firenze): il primo dentro o fuori della stagione, alla quarta partita ufficiale dell’anno. A tre mesi esatti dalla finale di Atene persa con l’Olympiacos, una ferita ancora aperta nel cuore di tanti tifosi, la Fiorentina si gioca in novanta minuti il passaggio del turno in Conference League per il terzo anno di fila.

Doveva essere, sulla carta, il play off meno complicato dopo Twente e Rapid Vienna, ma l’incrocio con gli ungheresi della Puskas Akademia dopo il 3- 3 dell’andata a Firenze assume i connotati di un vero e proprio spareggio: per il pass alla nuova formula del girone unico servirà una vittoria, altrimenti, in caso di parità al novantesimo ci saranno supplementari e rigori. Con un ko l’Europa del riscatto, della ripartenza, della rinascita dopo le ceneri dell’Agia Sophia si fermerà subito al primo chilometro - scrive Repubblica.