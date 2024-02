REP.FI., La Fiorentina in Conference riparte da Budapest

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina riparte da dove aveva terminato, ossia da Budapest. Questa volta però, scrive La Repubblica (Firenze), non ci sarà il Ferencvaros ma il Maccabi Haifa, che ha scelto l’Ungheria per giocare le partite “di casa” a causa del conflitto bellico che vi è in Medio Oriente. Un sorteggio tutto sommato positivo anche se gli avversari nascondono comunque qualche pericolo, soprattutto nel reparto offensivo. In patria al momento l’Haifa sta cercando di mantenere il titolo di campione e al momento si trova al primo posto a pari merito col Tel-Aviv.