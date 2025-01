REP.FI., Folorunsho: il nuovo 'tuttofare' della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un weekend di vera e propria full immersion. L’arrivo venerdì sera, le visite mediche, l’ufficialità e il primo allenamento ieri mattina, la rifinitura di oggi e la prima convocazione per la partita contro il Monza. Come sottolinea l’edizione locale de La Repubblica, Micheal Folorunsho è pronto al debutto con la Fiorentina, per la gioia di Raffaele Palladino che lo ha voluto insieme alla società per colmare, per caratteristiche e attitudine, la casella vuota lasciata da Bove.

Il giocatore arriva da Napoli in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni con l’obiettivo di essere un vero e proprio tuttofare per la Fiorentina L’ex Verona verrà schierato a seconda delle partite esterno di fascia, a sinistra, nel 4-2-3-1, trequartista dietro la punta oppure mediano nei due di centrocampo davanti alla difesa. Si tratta di un giocatore dotato di una fisicità imponente che riesce ad abbinare ad un’ottima qualità nell’ultimo passaggio e ad un buon tiro da fuori. Da domani, scrive il quotidiano, parte la rincorsa per tornare quel giocatore che aveva convinto Spalletti a convocarlo in Nazionale.