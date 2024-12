REP. FI, Errore di Ranieri preoccupante. Squadra sgonfia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

la Repubblica (ed. Firenze), il giorno dopo il ko della Fiorentina contro l'Udinese, affida alla penna di Giuseppe Calabrese il proprio commento alla gara e all'attualità generale di casa viola. Di seguito una parte dell'editoriale: "Le sconfitte contro Bologna e Udinese sono lo specchio di una squadra un po’ sgonfia, senza energie, che ha smarrito il senso del suo calcio. [...] Sia chiaro, la Fiorentina ha bisogno di essere rinforzata se vuole puntare davvero alla Champions, e sia Palladino che la società ne sono perfettamente consapevoli. Però, siccome il mercato di gennaio difficilmente può far cambiare gli equilibri e chi arriva di solito ci mette un po’ a entrare in sintonia con la sua nuova squadra, tra qui e gennaio serviranno soprattutto nervi saldi e testa libera per non perdere di vista il campionato.

[...] L’errore di Ranieri, tanto per fare un esempio, è un segnale preoccupante. Palladino nelle prossime settimane dovrà pensare bene, non sbagliare niente. [...] Serve un vice Kean, questo è indiscutibile, soprattutto quando tornerà anche la Conference. E serve uno al posto di Bove. Senza considerare che qualcuno andrà via e ci sarà da tappare qualche buco. Commisso è pronto a investire, Pradè a dare una mano a Palladino. Sempre che ci sia una buona occasione. Ma nel frattempo c’è un campionato da non perdere di vista e il mercato può essere una distrazione pericolosa"..