REP. FI., Emergenza difesa. Occasione per Moreno

Come riportato dall'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica, domani sera si alzerà il sipario, dopo il brivido vissuto ai play-off, sulla competizione internazionale che dovranno affrontare i viola. Nella nuova edizione a girone unico della Conference League la Fiorentina è chiamata a non fare calcoli e a piazzarsi tra le prime otto per scongiurare il rischio di un altro scontro da dentro o fuori. Contro i New Saints domani sera al Franchi Raffaele Palladino dovrà affrontare, causa le squalifiche di Comuzzo, Ranieri e Quarta, una vera e propria emergenza difensiva. La rifinitura di oggi sarà fondamentale per capire se potrà tornare in campo Marin Pongracic. L'ex Lecce infatti nelle ultime due gare era rimasto fuori per un affaticamento muscolare e soltanto ieri è tornato ad allenarsi in maniera regolare. L’altro difensore a disposizione è Matias Moreno, classe 2003 arrivato in estate dal Belgrano per circa 5 milioni di euro.

Con il passaggio alla difesa a quattro nel secondo tempo del match contro la Lazio la Fiorentina non ha più subito gol e ha diminuito di gran lunga i rischi. Viste le numerose assenze Palladino dovrebbe confermare questo schieramento con dei cambi, oltre che nei due centrali, anche sulle corsie esterne. A destra infatti dovrebbe agire Kayode, mentre a sinistra potrebbe trovare spazio Biraghi, in panchina contro l'Empoli. Se Pongracic non dovesse farcela ecco che una soluzione potrebbe essere l'adattamento di un laterale a centrale difensivo, con Biraghi principale indiziato visto il lavoro che Palladino spesso gli ha chiesto.