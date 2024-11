REP.FI, Adlì, la crescita viola passa dalle sue giocate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come sottolinea in un'analisi La Repubblica, dietro ai numeri record della squadra gigliata c’è anche la classe di Yacine Adli. Arrivato in prestito dal Milan, il centrocampista francese ha conquistato la mediana viola con intelligenza e colpi di genio, guadagnandosi il soprannome di "pittore" per la visione e la qualità delle sue giocate. In 14 presenze stagionali ha già segnato 3 gol, tra cui quello al Como e il colpo geniale contro il Milan. Non solo reti, ma anche assist e costruzione di gioco: Adli è diventato il motore tecnico del centrocampo, mostrando la sua evoluzione da trequartista puro a centrocampista completo, capace di incidere anche in fase difensiva.

Con idoli come Zidane e Juninho, il giovane francese dimostra amore per l’arte in ogni forma: dal violino agli scacchi, fino al calcio. Sotto la guida di Palladino, che gli ha ritagliato un ruolo chiave, è diventato il cuore pulsante di una Fiorentina che vanta sette vittorie consecutive, un attacco prolifico (27 gol segnati) e una difesa quasi imperforabile (10 reti subite). La squadra è a un punto dalla vetta e, con un calendario fitto, si affida al talento del "pittore" per continuare a dipingere sogni di gloria.