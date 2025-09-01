I peggiori in campo col Torino: Gudmundsson, Kean e Sohm, tutte insufficienze

Più di un giocatore viola non ha brillato in quel di Torino, nel pareggio di ieri a reti bianche allo Stadio Olimpico. Secondo le pagelle dei quotidiani di stamani tra i peggiori ci sono Albert Gudmundsson, Moise Kean e Simon Sohm. Per La Nazione il peggio è stato proprio il numero dieci che ha sofferto troppo la fisicità degli avversari. Tanta strada da fare per trovare il vero Gudmundsson, si legge sul quotidiano. Per La Gazzetta dello Sport il peggiore invece è stato Moise Kean che contro Coco ha faticato molto. A tratti egoista, vive una serata poco ispirata. Abisso addirittura lo "grazia" con il fallo che cancella l'errore sul colpo di testa di Gosens. Infine c'è Sohm che si becca due 5 in pagella, si vede poco in mezzo al campo e spesso Casadei gli sfugge.

I voti di Sohm

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

La Repubblica-Firenze: 5,5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

I voti di Gudmundsson

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

La Repubblica-Firenze: 5,5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

I voti di Kean

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

La Repubblica-Firenze: 5,5

La Nazione: 5,5

Corriere Fiorentino: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

