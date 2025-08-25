I peggiori in Cagliari-Fiorentina sono Pablo Marì e Kean: solo una grave insufficienza

Nel pareggio di ieri tra Cagliari e Fiorentina, secondo i voti e i giudizi dei quotidiani in edicola questa mattina, i peggiori in campo tra le file viola sono stati Pablo Marì e Moise Kean. Il voto più basso è quello del Corriere dello Sport al difensore viola con la seguente motivazione: "aspetta piantato il pallone sul cross di Gaetano, invece di andargli incontro. Luperto ringrazia". Mentre per La Nazione il peggiore è stato Moise Kean: per lui gara di sofferenza a tutto fisico per duellare con Mina. Si mangia il raddoppio e questa è la pecca più grande. Di seguito tutti i voti dei quotidiani per i due peggiori.

Pablo Marì

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

La Nazione: 5

La Repubblica-Firenze: 5,5

Corriere Fiorentino: 5,5

Moise Kean

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

La Nazione: 5

La Repubblica-Firenze: 5,5

Corriere Fiorentino: 5,5