I peggiori in Cagliari-Fiorentina sono Pablo Marì e Kean: solo una grave insufficienza
Nel pareggio di ieri tra Cagliari e Fiorentina, secondo i voti e i giudizi dei quotidiani in edicola questa mattina, i peggiori in campo tra le file viola sono stati Pablo Marì e Moise Kean. Il voto più basso è quello del Corriere dello Sport al difensore viola con la seguente motivazione: "aspetta piantato il pallone sul cross di Gaetano, invece di andargli incontro. Luperto ringrazia". Mentre per La Nazione il peggiore è stato Moise Kean: per lui gara di sofferenza a tutto fisico per duellare con Mina. Si mangia il raddoppio e questa è la pecca più grande. Di seguito tutti i voti dei quotidiani per i due peggiori.
Pablo Marì
Corriere dello Sport: 4,5
Tuttosport: 5,5
La Gazzetta dello Sport: 5
La Nazione: 5
La Repubblica-Firenze: 5,5
Corriere Fiorentino: 5,5
Moise Kean
Corriere dello Sport: 5
Tuttosport: 5
La Gazzetta dello Sport: 5
La Nazione: 5
La Repubblica-Firenze: 5,5
Corriere Fiorentino: 5,5
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati