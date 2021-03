NAZIONE, Viola, la salvezza ora è tutta in trasferta

Sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio oggi la questione relativa alla corsa salvezza della Fiorentina, con i viola che - calendario alla mano - si giocheranno le sfide più delicate per la propria stagione lontano dall'Artemio Franchi, laddove fino ad oggi non sono arrivate quasi mai soddisfazioni. Si comincerà dallo scontro di sabato sera a Benevento, per chiudersi all’ultima giornata a Crotone, quando (quasi sicuramente) i calabresi saranno già retrocessi. In mezzo all’esame (delicatissimo) di Benevento e alla sfida finale, la Fiorentina dovrà vedersela anche contro Genoa, Bologna e Cagliari. Tre squadre queste, che da un momento all’altro possono – proprio come i viola – finire nei pasticci. Il training autogeno mentale che Prandelli dovrà applicare nei prossimi giorni dovrà, di fatto, partire proprio da qui: la scalata per evitare il tracollo è una salita dove personalità, coraggio e determinazione dovranno andare di pari passo con la migliore condizione atletica. L’incrocio con il Benevento, di sicuro, potrebbe essere la chiave giusta per affrontare al meglio gli impegni successivi visto che se la Fiorentina riuscisse a fare risultato pieno sabato, non solo farebbe un balzo in avanti in classifica ma andrebbe a cacciare nei guai proprio lo stesso Benevento.