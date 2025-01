NAZIONE, Tra riscatto e futuro: Lazio bivio decisivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Nazione sulle proprie colonne, la Fiorentina va a Roma per affrontare la Lazio e giocarsi gran parte del proprio futuro. Serviranno, si legge, motivazioni a livello psicologico, ma anche un atteggiamento tattico perfetto da parte di Palladino che in settimana, con la cena organizzata per compattare l’ambiente, ha voluto far capire che tutto può tornare bello come qualche settimana fa. Tutto ciò, però, adesso appare quasi come un obbligo, visti gli ultimi risultati e i soli due punti maturati in sei gare.