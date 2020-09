NAZIONE, Summit di mercato: Commisso fa il punto

Sulle pagine odierne de La Nazione viene dato ampio spazio a quello che è stato il lungo summit di mercato che si è tenuto ieri pomeriggio nell'hotel della Fiorentina e del quale Firenzeviola.it vi ha dato conto nella giornata di ieri (LEGGI QUA). Come riporta il quotidiano, sono servite oltre tre ore per analizzare progetti di investimento e possibili introiti da cessioni che comunque non sono un automatismo della sessione degli affari della Fiorentina. I nomi sul tavolo del mercato viola che Commisso ha aperto sono ovviamente tanti: in primo piano i difensori ma occhio agli attaccanti, col futuro di Chiesa e Cutrone in bilico. Ieri, dopo i lunghissimi mesi lontano da Firenze, il patron è tornato a incrociare (e ad abbracciare) Federico. Adesso, dagli abbracci e i sorrisi, si dovrà passare alla trattativa vera e propria per risolvere in modo definito un tormentone. Sul giocatore Juve, Milan e Roma. Che ci si stia concentrando soprattutto su Chiesa lo si capisce anche dalle indicazioni filtrate dal vertice di ieri. Nonostante il pressing del Genoa, la società viola continua infatti a non prendere in considerazione l’ipotesi di lasciar partire l’attaccante.

