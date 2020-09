NAZIONE, Pradè, il bluff è dietro l'angolo. Adesso...

Oltre a riportare le parole in sala stampa di Daniele Pradè, l'edizione odierna de La Nazione analizza quella che in occasione della conferenza di ieri è stata la strategia comunicativa usata dalla Fiorentina in vista dell'ultimo mese di mercato. Come sottolinea il quotidiano, il diesse e la Fiorentina non potevano fare diversamente ma quello che è stato detto è tutto vero. Oppure no? Quando si parla di mercato il bluff è sempre dietro l’angolo. Negli affari del pallone, si sa, quello che assume i contorni di una verità inconfutabile adesso, è a rischio smentita appena un’ora più tardi. E allora ecco perché la Fiorentina - secondo il quotidiano - ha fatto bene a tirare una linea così netta sul proprio mercato adesso che non solo ha a disposizione un’oretta per ribaltare il concetto, ma addirittura una bella manciata di giorni. Nelle parole di Pradè ci sono sicuramente messaggi per tutti. Per incedibili che forse incedibili non sono, per acquirenti che se vogliono comprare dovranno sottostare al prezzo che decide la Fiorentina, per venditori che quando si presenteranno al tavolo viola, dovranno farlo senza pretendere chissà che cosa e dialogare su basi ragionevoli.