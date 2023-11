NAZIONE, Piano e costi per l'opzione Padovani

FirenzeViola.it

Nel suo spazio di cronaca cittadina, La Nazione dedica una pagina dell'edizione odierna allo stadio Padovani: l'impianto di Campo di Marte dedicato al rugby è ad oggi l'opzione A per ospitare le gare della Fiorentina nel periodo clou dei lavori di ristrutturazione al Franchi.

Da Palazzo Vecchio il primo passo verso questa opzione: il Comune ha dato il via alla procedura di dialogo competitivo. Spiega la Nazione: per dialogo competitivo si intende l'iter previsto dal nuovo codice degli appalti quando ci si trova a dover progettare da zero soluzioni considerate innovative, come appunto la trasformazione del campo da rugby in un mini stadio da calcio. La procedura consente a Palazzo Vecchio di non fornire un progetto a base di gara. Ma ricorrere ad una iniziale chiamata alle armi con cui chiedere agli operatori che parteciperanno possibili soluzioni per portare a casa il restyling.

Due le condizioni necessarie alla realizzazione del progetto: che l'impianto, che adesso può ospitare 4mila spettatori, arrivi ad una capienza di 15mila, e che lo stadio sia "modulabile", cioè adattabile fino a tre configurazioni che assumerà nel tempo, cioè prima e dopo i lavori che riguarderanno il Franchi. Tre trasformazioni che andranno realizzate nel giro di poco tempo. I costi totali sono per il quotidiano fiorentino "13 milioni e mezzo di euro: 7 milioni e 300mila euro per l’opzione 1, 960mila per l’opzione 2 e 4 milioni e 400mila euro per l’ampliamento a 15mila posti, cioè la terza opzione che permetterebbe alla Fiorentina di restare a Firenze durante il restyling del Franchi". Proprio questi ultimi, i 4 milioni e 400mila, sono i soldi che la Fiorentina dovrebbe mettere di tasca propria.