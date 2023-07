NAZIONE, Londra chiama: Cabral nel mirino degli Spurs

FirenzeViola.it

Come aveva fatto trapelare il Daily Mail qualche giorno fa, anche l'edizione odierna de La Nazione accosta in ottica Tottenham il nome di Arthur Cabral. Questo perché, scrive il quotidiano, il brasiliano sarebbe nella lista dei possibili sostituti di Harry Kane, in bilico tra la permanenza negli Spurs e l'addio. Ancora zero offerte arrivate sul banco della Fiorentina, ma il nome di Cabral circola, e l’agente (in questo caso intermediari) mormora.