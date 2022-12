NAZIONE, L'opinione: "Il nuovo film di Natale"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Messi contro Mbappe, il presente/passato contro il presente/futuro, the last dance contro tutto ciò che verrà. Tutto bello, sì. Ma noi andiamo oltre: la vera sfida di questo 2022 sarà un’altra: Cabral contro Cabral. Questo è un film d’autore, mica quella sbobba natalizia da tutto esaurito. Qui c’è suspance, c’è la sfida interiore, l’avventura, il vuoto, il sottovuoto, il lieto fine. Forse. La Fiorentina segna a ripetizione in un giro di amichevoli in cui vince sempre che neanche il Barcellona dei tempi d’oro e lui no, non segna, non c’è verso, non può, forse non vuole. Beh, invece di giocare a mercante in fiera, inseritevi in quello spazio minuscolo e con voce calma e sicura dite: secondo me Cabral gli è bono. Vedrete, ci sorprenderà. Va aspettato… '. Il vero Natale inizierà qui. 'Aspettato per faicchè?', dirà lo zio, dopo essersi scusato per il ritardo. 'Venvia gli è qui da un anno. Veniva dalla Svizzera, miha dalla Mongolia', aggiungerà il nonno accreditato dal suo abbonamento vintage e da quel primo scudetto che racconta sempre a fine serata. La mamma è quella più lucida e mentre qualcuno sta per lanciare la sfida Commisso sì, Commisso no, blocca tutto come Toldo contro l’Olanda. 'E’ Natale, un brindisi per tutti noi e per il Viola Park'. Viva la mamma. E viva il Viola Park. E buon Natale, soprattutto".