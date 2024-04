NAZIONE, Jack rientra, ma Beltran out sarebbe un delitto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'arrivo dell'Atalanta a Firenze impone a Italiano la necessità di mettere più qualità possibile in mezzo al campo, da utilizzare soprattutto nel verticalizzare il gioco, uscendo dalla logica del palleggio quasi insistito, ma che resta talvolta fine a se stesso. Lo scrive oggi La Nazione, precisando come con la Dea dovrebbe rivedersi dal primo minuto Giacomo Bonaventura. Ma in questo momento, dopo le buone prestazioni con l'Argentina Under 23 e la buona prova contro il Milan, sarebbe un delitto lasciare fuori Lucas Beltran. E quindi la probabilità di vederlo in campo dall’inizio "spinge" invece Jack sulla linea dei mediani, in coppia magari con Duncan, come avvenne contro la Roma.

Con Arthur ancora in panchina e ancora (almeno come è emerso nel post Milan) per scelta tecnica. A questo giro però il brasiliano potrebbe essere un’arma ulteriore da utilizzare in corsa. Se dunque fosse confermato questo assetto, non è escluso che il 4-2-3-1 si possa trasformare e adattare, in fase di possesso, in un 4-1-4-1, grazie alla presenza di Nico e Kayode sulla corsia di destra. Gonzalez, infatti, torna sulla corsia preferita e sulla stessa è destinato a ritrovare proprio il giovane difensore, capace di allungare il suo raggio di azione e coprire non solo la zona "classica" di competenza, ma supportare e assecondare la spinta offensiva. Per una Fiorentina, appunto, più tecnica e di qualità - chiosa il quotidiano -.