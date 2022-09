NAZIONE, Italiano con i migliori per segnare e vincere

Orgoglio, mentalità e cattiveria. Sono gli ingredienti che quest’oggi la Fiorentina dovrà mettere in campo per venir via da Bologna con una vittoria. Come riporta La Nazione, i viola sono stati smossi dai fischi del Franchi dell’altro giorno, che dovranno essere trasformati in applausi. Per far ciò Italiano manderà in campo i viola migliori, come Sottil e Kouame, per affiancare un Luka Jovic sul quale il club ha puntato tutto, ma che ancora necessita della zampata giusta, quella che veda il pallone rotolare dentro alla rete per sbloccarsi.

Segnare e vincere, è il percorso obbligato per la Fiorentina affinché il progetto 2022/2023 non finisca già sotto esame.