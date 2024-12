NAZIONE, In 21mila al Franchi per ripartire: c'è il Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina vuole ricominciare a correre e come scrive La Nazione oggi in edicola, con il Cagliari al Franchi è l'occasione migliore. I duelli individuali saranno fondamentale contro la squadra allenata da Nicola reduce da tre risultati utili consecutivi. A centrocampo la Fiorentina potrà riaccogliere il ritorno di Adli, con lui dovrebbe giocare Cataldi in vantaggio su Mandragora. Fermo restando Kean nel ruolo di centravanti, alle sue spalle agirà ancora Beltran dal primo minuto, con Colpani a destra (Ikoné spera di soffiargli la maglia in extremis) e Sottil a sinistra lì dove avrebbe agito Bove con caratteristiche un po' più difensive. Dalla panchina Gudmundsson.

Entrerà nella ripresa, la sua tabella di marcia prevede almeno mezzora in campo. Sugli spalti sono attesi oltre 21.000 tifosi. Non il sold out che si era registrato contro l'Inter, ma in considerazione di un giorno festivo (e propedeutico allo shopping natalizio) la cifra non è per niente bassa.