NAZIONE, Folorunsho-Marì ai dettagli. Biraghi-Spinazzola...

La Nazione a proposito del mercato della Fiorentina scrive che fondamentale sarà attendere, perché gli obiettivi il club viola li ha già selezionati. Su Folorunsho si sta solo aspettando il via libera del Napoli, il giocatore non vede l'ora di raggiungere il Viola Park e mettersi a disposizione di Palladino mentre la trattativa è chiusa da giorni in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Discorso simile per quanto riguarda la difesa, dove Pablo Marì aspetta il via libera del Monza per ritrovare Palladino: esborso contenuto per la Fiorentina, ma cederlo fa comodo anche a Galliani che altrimenti lo perderebbe da svincolato tra meno di 6 mesi.

Per quanto riguarda Biraghi, l'ormai ex capitano della Fiorentina vive da separato in casa in attesa di una sistemazione. Bologna è difficile perché Lykogiannis non è convinto di lasciare la squadra di Italiano, così l'idea resta quella legata al Napoli: Conte lo prenderebbe volentieri in caso di uscita di Spinazzola che potrebbe fare il percorso inverso. Un puzzle ancora in costruzione.