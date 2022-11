NAZIONE, Ecco i 4 moschettieri viola in Qatar

Il contingente viola è ormai pronto a disputare l'attesissimo mondiale, cercando di spuntarla da protagonisti. Sofyan Amrabat ha in mano le chiavi del centrocampo del Marocco, anche quando aveva un basso minutaggio a Firenze e spesso veniva relegato alla panchina il numero 34 era sempre centrale nel progetto di Regragui, tutta la nazione sogna l'impresa nonostante Belgio e Croazia nel girone in compagnia di Hakimi, Ziyech e del tanto chiacchierato Sabiri. La Serbia di Milenkovic e Jovic invece è la mina vagante della competizione. Il difensore viola ha un ruolo indiscutibile al centro della difesa mentre l'ex Real Madrid dovrà lottare parecchio per rubare spazio al tridente composto da Tadi, Mitrovic e Vlahovic. Infine c'è Zurkowski, che nonostante il minutaggio sia vicino allo zero potrebbe anche essere schierato titolare, la sua Polonia può superare il girone. A riportarlo è La Nazione.