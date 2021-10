NAZIONE, Daspo a vita ai razzisti: la Digos al lavoro

Anche sulle pagine odierne de La Nazione viene fatto questa mattina il punto della situazione a proposito delle offese di stampo razziale rivolte a Koulibaly e ad altri due giocatori del Napoli domenica sera, in occasione del match contro la Fiorentina al Franchi. La società viola sta infatti pensando di utilizzare una sorta di Daspo a vita per i responsabili per iniziativa autonoma del club. La società non ha usato mezzi termini, anche perché alla vigilia della partita era stato lo stesso presidente Commisso a pretendere un comportamento corretto da parte dei tifosi viola, con particolare riferimento alla necessità di non trascendere con gli insulti. La Digos da ieri sta visionando tutte le immagini a disposizione e sono buone le possibilità di identificare i protagonisti delle urla contro il difensore del Napoli. La digos fiorentina possiede fra l’altro materiale fotografico e filmato sui componenti dei gruppi più caldi, che durante il ritiro estivo di Moena si sono resi protagonisti di episodi contestati e limitati dalla polizia.