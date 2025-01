NAZIONE, Attesa per Folorunsho, ma è viola in pectore

FirenzeViola.it

La Nazione dedica spazio al trasferimento di Michael Folorunsho a Firenze. Il quotidiano scrive che si attende solo il via libera del Napoli che non è ancora arrivato. Ma l’affare non sembra in pericolo. Al calciatore sarà prospettato un contratto (leggermente ritoccato verso l’alto) fino a giugno e un eventuale quadriennale in seguito all’ipotetico riscatto. In ogni caso mantiene il suo accordo coi partenopei fino al 2029. Possibile che si debba aspettare qualche altro giorno per vederlo al Viola Park, ma di fatto è viola in pectore.