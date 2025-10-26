I medici trattengono Italiano: salterà Fiorentina-Bologna. Ma ha caricato i suoi

vedi letture

Vincenzo Italiano non sarà al Franchi questo pomeriggio per Fiorentina-Bologna. L'allenatore rossoblu aveva tanta voglia di essere in panchina contro la sua ex squadra e di fronte al suo vecchio pubblico ma i medici hanno convenuto che non sarebbe stato assolutamente il caso di dimetterlo vista la polmonite in fase di guarigione, e proprio per il suo bene è come se lo avessero blindato, anche per consentirgli di concludere la terapia antibiotica che dal primo giorno di ricovero gli è stata somministrata. Dunque non sarà a Firenze per la "sua" partita, ma l'ha preparata in stretto contatto con la squadra direttamente dall'ospedale Sant'Orsola in cui è ricoverato.

Lo scrive il Corriere dello Sport, specificando che ieri Italiano ha parlato in videochiamata prima con il suo braccio destro e amico Daniel Niccolini, poi con la squadra. Alla quale ha sottolineato quelle che saranno le insidie che dovrà vivere al Franchi, rendendosi perfettamente conto di come la Fiorentina voglia farle a tutti i costi la festa per quella che è la sua classifica povera di punti. Nel campionato passato il Bologna giocò a Firenze tre giorni dopo la vittoria della Coppa Italia, e se è esagerato dire che scese in campo con le infradito, di sicuro non ebbe l’atteggiamento giusto. Della serie: oggi per sperare di poter portare via un risultato positivo, i rossoblù dovranno costruire una prestazione estremamente seria, giocando con grande intensità e aggredendo alto i viola.