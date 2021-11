LA NAZIONE, Real pronto a cedere Mayoral a gennaio

La Nazione scrive che l’asse Firenze-Madrid si infiamma: per l’oggi con Odriozola, per il domani chissà. Ma gli indizi portano a pensare che Borja Mayoral sia la pista più calda, l'operazione potrebbe concretizzarsi a gennaio. Visto il poco spazio trovato alla Roma, infatti, il Real sarebbe ben felice di girare Mayoral alla Fiorentina - si legge - L’intesa tra i giallorossi e gli spagnoli per il centravanti prevederebbe l’opzione per il riscatto a titolo definitivo che esercitabile nel corso della prima stagione, a una cifra fissata: 15 milioni di euro. Stesso discorso per la seconda stagione con, però, 20 milioni.