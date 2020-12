LA NAZIONE, Il mister può recuperare in extremis

Anche La Nazione, in edicola questa mattina, si sofferma sulla brutta notizia comunicata ieri dalla Fiorentina in merito alla positività al Covid di Cesare Prandelli. Secondo il quotidiano, visto che nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovo tampone, in caso di negatività il recupero del mister per la partita di lunedì sera contro il Genoa potrebbe arrivare in extremis. Ma tutto questo sarà più caso nei prossimi giorni, intanto per i viola si presenta un'altra pesante tegola su quella che per la squadra rimane una settimana lavorativa molto complicata.