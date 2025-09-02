La Nazione dà 8,5 al mercato in attacco: 4 big intercambiabili, Fazzini-Piccoli colpi d’oro

La Nazione ha diviso il mercato della Fiorentina per reparto, assegnando a esso un voto. Il giudizio al reparto avanzato è buonissimo: 8,5 in pagella per il quotidiano. La rosa offensiva mette in fila questi nomi: Kean, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson, senza trascurare la duttilità di Fazzini che lo si deve considerare un jolly fra le linee e che con Pioli sarà utilizzato più come riferimento avanzato e quindi a supporto diretto delle punte.

Dunque, l’attacco della Fiorentina è un attacco che non concede dubbi e che può contare su una serie di combinazioni che vanno incontro a tutte le soluzioni numeriche in testa all’allenatore. L’investimento per Piccoli (giocatore voluto fortemente da Pioli) ha avuto una base di sviluppo in sintonia con il mercato degli attaccanti. Applausi anche per l’operazione Fazzini. Affare non esattamente a basso costo, ma in prospettiva facilmente ammortizzabile.