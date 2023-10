LA NAZIONE, 10 vittorie di fila: ecco il Ferencvaros

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione odierna, La Nazione si focalizza sul Ferencvaros, avversario domani sera della Fiorentina in Conference League. Un altro club glorioso sul cammino dei viola, una squadra che in patria sta continuando a mietere successi e che in Europa prova a farsi più strada possibile. Gli ungheresi, scrive il quotidiano, sono in piena salute, venendo da dieci vittorie consecutive tra tutte le competizioni.

Fallito a luglio l’accesso ai preliminari di Champions League, il Ferencvaros è sceso in Conference e ha battuto senza problemi Shamrock Rovers, Hamrun Spartans e Zalgiris. Ribaltato poi il Cukaricki, mister Stankovic schiera i suoi col 4-2-3-1 o 4-3-3, trovando in Barnabas Varga un autentico trascinatore a suon di gol. Lo score del centravanti magiaro parla di 16 reti e 7 assist in 16 partite giocate. Altri elementi da tenere in considerazione, secondo il quotidiano, sono Adama Traoré ed il trequartista norvegese Zachariassen, così come l’esterno sinistro Marquinhos. Buon piede anche per il centrocampista Abu Fani, oltre che per il talentino figlio d’arte Krisztián Lisztes, già ceduto all’Eintracht Francoforte per la prossima stagione.