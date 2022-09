IL TIRRENO, Viola lenti e prevedibili, sul gol di Quarta...

Il giornalista Andrea Bruno Savelli, sulle pagine de Il Tirreno, si è soffermato sulla partita disputata ieri dalla Fiorentina, sottolineando come sia preoccupante il fatto che la Fiorentina ha il maggior possesso palla della Serie A ma è 15esima per reti segnate. La viola sembra aver perso l'entusiasmo che l'anno scorso spinse alla cavalcata fino all'Europa, simboleggiato anche dalla esultanza di Quarta, più liberatoria che gioiosa. I ragazzi di Italiano crossano male e fanno girare il pallone troppo lentamente, senza trovare mai sbocchi centrali, e adesso dovranno mettercela tutta per invertire la rotta.