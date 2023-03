IL TIRRENO, Commisso e la battaglia infinita: zero certezze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Tirreno si sofferma sulla posizione di Rocco Commisso a proposito del caso relativo allo stadio che si infittisce. “Battaglia infinita: quattro anni e zero idee” titola. Tra le prime cose che il presidente viola disse, non appena arrivato a Firenze, fu quella di voler investire sulle infrastrutture. Il primo progetto di restyling fu bocciato dalla soprintendenza. Poi arrivò il capitolo Mercafir, per cui il numero uno della Mediacom decise di non partecipare al bando di gara, chiedendo alle istituzioni di individuare una soluzione rapida e a costi ragionevoli. Fu opzionato un terreno a Campi Bisenzio, ma subito dopo entrò nel vivo il concorso internazionale di idee per la ristrutturazione del Franchi. Ed ora le ultime vicende sul blocco dei fondi europei, con Commisso che potrebbe tornare sull’ipotesi di uno stadio completamente nuovo e finanziato coi suoi soldi. Ma il presidente - si chiede il quotidiano - sarà davvero pronto a riavvolgere il nastro?