IL SECOLO XIX, Samp, scattato il rinnovo di Giampaolo

"Samp, gioia salvezza. E Giampaolo ottiene la conferma automatica per 2 anni" scrive Il Secolo XIX. I blucerchiati si assicurano la permanenza in Serie A prima di giocare "mentre, contemporaneamente, il Grifone va in B, condannato anche dal derby perso". Con la salvezza è inoltre scattato il rinnovo automatico, biennale, per il tecnico Marco Giampaolo. Oggi il match, l'ultimo interno, contro la Fiorentina. "Squadra e tifosi potranno vivere la serata con animo leggero anche se Giampaolo chiederà ai suoi una prova importante nell'ultima della stagione al Ferraris" scrive il quotidiano.