GUD, Il punto sulle sue condizioni: si decide domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Albert Gudmundsson alla vigilia della sfida contro l'Inter. La decisione definitiva sulla presenza del calciatore islandese verrà presa solo poche ore prima della partita perché Palladino vuole prendersi tutto il tempo a sua disposizione: la lista dei convocati sarà diramata domenica mattina e allora si capirà lo stato fisico del classe '99, infortunatosi il 20 ottobre scorso a Lecce. La certezza - scrive la rosea - è che l’islandese farà di tutto per esserci e lo ha detto chiaramente all’allenatore che ha la stessa voglia di riaverlo a disposizione. Tutto però senza correre alcun rischio perché non sono ammesse ricadute vista l’importanza del giocatore e i molti impegni che attendono la Fiorentina in dicembre.

LEGGI L'ANTICIPAZIONE: "IND. FV, Pessimismo per Gudmundsson domenica"