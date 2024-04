GAZZETTA, Tra punti fermi e partenti la prossima viola di Gilardino

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola rilancia la candidatura di Alberto Gilardino come futuro tecnico della Fiorentina e analizza la situazione che, tra punti fermi e sicuri partenti, l'ex calciatore potrà trovare. Sicuri punti fermi sono Lucas Beltran e Rolando Mandragora. L'argentino, dopo un normale periodo di adattamento al nostro calcio, adesso è in forte crescita. La sua duttilità lo rende una pedina fondamentale per lo scacchiere di Italiano sia come prima punta che come trequartista, ruolo in cui al momento sembra trovarsi meglio. Chissà che con Gilardino non possa essere usato anche da seconda punta, secondo alcuni la sua posizione naturale, in coppia con un altro centravanti.

Tra i punti fermi anche Rolando Mandragora. Il centrocampista campano ha scalato le gerarchie e si è preso la mediana viola. Quattro partite da titolare consecutive nelle uscite viola e due reti, uno meraviglioso all'Atalanta. Se scattasse il rinnovo automatico fino al 2025, ormai mancano poche presenze, e decidesse di restare a Firenze, anche Bonaventura sarebbe un punto fermo assoluto del centrocampo gigliato della prossima stagione. Tra i partenti invece ci sono Arthur, Lopez e Duncan, il cui contratto è in scadenza. Per sostituirli la viola ha messo gli occhi su Sissoko dello Strasburgo. In difesa spazio ai giovani con Parisi, Kayode e Ranieri che rappresentano il futuro, mentre davanti la grande incognita riguarda il futuro di Nico Gonzalez, vedremo se i viola riusciranno a trattenerlo a Firenze.