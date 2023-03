GAZZETTA, Supercoppa Final 4 non ancora definitiva

La grande novità scaturita dall’assemblea di Lega Serie A di ieri, riguarda la Supercoppa Italiana, che dall’anno prossimo passerà al format della final four, con le prime due squadre del campionato assieme alle due finaliste di Coppa Italia che ci contenderanno il trofeo. Dunque, nel caso in cui la Fiorentina passasse la semifinale con la Cremonese, andrebbe di diritto a giocarsi la coppa che rimarrà in Arabia nei prossimi due anni, poi verrà spostata altrove per il successivo biennio e infine tornerà in Arabia per altre due stagioni.

Come spiega stamani La Gazzetta dello Sport, il contratto della prossima edizione vale 23 milioni (7 alla vincitrice), ma il format della final four non è ancora definitivo. Dal 2025 infatti, in base agli impegni dei club visti i calendari assai intasati, si potrà tornare indietro alla classica finale, con il montepremi che scenderebbe così a 12 milioni.