GAZZETTA, Sottil, rinnovo con stima. Lunedì in forse

Come scrive La Gazzetta dello Sport, non sarà quello di Vlahovic, ma la Fiorentina piazza un rinnovo importante. Riccardo Sottil (’99) ha infatti prolungato il proprio contratto fino al giugno del 2026. Un nuovo attestato di stima del club di Commisso verso un ragazzo cresciuto nel settore giovanile che in estate è sostanzialmente stato “ricomprato” dai viola. I gigliato sono attesi a Venezia nel posticipo di lunedì sera e Sottil è in ballottaggio con Callejon per iniziare dal primo minuto. In questa stagione ha giocato cinque delle sette gare di campionato, partendo titolare in due di queste, e segnando una rete; quella del vantaggio contro l’Inter, poi inutile ai fini del punteggio finale (1-3 per i nerazzurri).