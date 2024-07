GAZZETTA, Servono almeno due acquisti a centrocampo

FirenzeViola.it

Anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone la lente sul mercato della Fiorentina, in particolare su quello che potrà essere il centrocampo viola del futuro. Secondo la rosea la squadra di Palladino avrà bisogno di almeno due acquisti in quella zona di campo, ecco perché - tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore - l'uno non esclude l'altro.

In cima alla lista dei desideri sembra balzato Tenner Tessmann del Venezia, con cui potrebbe rientrare anche il discorso per Lorenzo Lucchesi, che in laguna piace non poco. Altra situazione da monitorare è quella di Weston McKennie. La Fiorentina nelle ore scorse avrebbe preso contatti con la dirigenza della Juventus per capire se ci possono essere margini di trattativa per il centrocampista bianconero (e per Rugani). Infine, capitolo Casadei: il giocatore è in uscita dal Chelsea ma al momento, si legge, il problema sembra essere rappresentato dalla formula, con la Fiorentina che vorrebbe un prestito con diritto, mentre i Blues cederebbero volentieri il calciatore a titolo definitivo.