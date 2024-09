GAZZETTA, Retegui-Kean: staffetta per lanciare Dea e Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Staffetta azzurra. E adesso altri gol per lanciare Dea e Fiorentina". Con questo titolo La Gazzetta dello Sport valorizza l'inizio di stagione di Mateo Retegui e Moise Kean, evidenziando la loro staffetta in nazionale prima di scontrarsi domenica pomeriggio a Bergamo. L'annata con i club è partita benissimo, e con l'Italia si sono alternati tra Parigi e Budapest come titolari, dandosi il cambio a vicenda. E intanto hanno usato con la testa la fiducia del c.t.: prestazioni importanti, per consolidare la centralità che gli è stata garantita finora dai loro allenatori nei club.

Spostandosi più precisamente sul classe 2000, già a gennaio Palladino lo avrebbe voluto al Monza e la Fiorentina lo aveva puntato: poi è stato scelto subito, a inizio mercato e arrivato lui, la ricerca di un vice non è stata priorità, anche per assicurargli la fiducia incondizionata che gli serve, a questo punto della carriera. Kean è già a quota quattro gol. Ha segnato in tutte le competizioni giocate, per placare una fame arretrata da zero gol nelle venti presenze della passata stagione. Come a dire che è cresciuto, più cosciente dell’urgenza del momento: anche in allenamento gli si nota addosso una fame diversa, la stessa che ha Firenze di un centravanti di cui essere orgogliosa, nel vederlo al centro dell’attacco azzurro. Un centravanti che i tifosi - se lo dicono ancora sottovoce, ma se lo dicono - sognano come l’erede finalmente giusto di Vlahovic, di cui si sentono orfani dal gennaio 2022. E sì che ci hanno provato, a non farlo rimpiangere: Piatek, Cabral, Jovic, Nzola, Belotti, una lunga serie di delusioni, o comunque non infatuazioni. Questo Kean sembra promessa di un’altra storia d’amore.