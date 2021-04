GAZZETTA, Per Pezzella sarà addio: va alla Roma?

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla questa mattina di German Pezzella, del contributo che vuole dare nella lotta salvezza della Fiorentina e delle voci sul suo futuro. Come scrive il quotidiano, dopo la matematica salvezza il capitano a giugno andrà via. In Italia, l’estate scorsa, lo corteggiavano Milan e Roma. Magari la pista che porta nella Capitale potrebbe tornare d’attualità. E’ stato un anno strano per Pezzella, condizionato da un infortunio che gli ha fatto saltare alcune gare nella prima parte del campionato. Poi tanti errori incomprensibili ma nonostante un rendimento non all’altezza del suo prestigio, Pezzella è stato sempre considerato intoccabile, dal primo Iachini, da Prandelli e anche dallo Iachini bis, in virtù della sua leadership nello spogliatoio.