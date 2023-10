GAZZETTA, Nico, che inizio. Sogna la Champions in viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport oggi dedica ampio spazio a Nico Gonzalez puntando sull'argentino per la partita di stasera della Fiorentina contro il Ferencvaros: "Robe da numero 10. A Firenze, sanno come si fanno le cose". Non è mai partito così forte, il numero 10 viola: sono già sei i gol in stagione, sette se si conta anche quello segnato con la maglia dell'Argentina.

Una rete ogni 110' quando l'anno scorso ne segnava uno ogni 200'. In Serie A ha portato a casa 7 gol alla sua prima stagione e 6 alla seconda, ora viaggia a medie ben superiori. Evidentemente c’è un’assunzione di responsabilità maggiore: sente che questo è magari l’anno buono non solo per andare a vincere una Conference League che ancora brucia per la finale persa ma magari guadagnandosi una Champions come la Fiorentina di una decina di anni fa.