GAZZETTA, Lecce prova di maturità per Gudmundsson

© foto di www.imagephotoagency.it

La gara di oggi contro il Lecce può essere la definitiva resurrezione per Albert Gudmundsson. Così intitola oggi La Gazzetta dello Sport dopo che l'islandese il 10 ottobre sono state sciolte le accuse a suo carico sul processo di cattiva condotta sessuale e adesso potrà dedicarsi esclusivamente alla Fiorentina, dove in 193 minuti ha già messo a segno tre reti che hanno portato 6 punti in campionato.

Alla squadra di Palladino manca la vittoria in trasferta in campionato e oggi, vista la differenza di valore delle rose, l'occasione è ghiotta. Sarà comunque difficile sbloccare la gara e chissà che i colpi del fuoriclasse islandese possano risultare ancora una volta decisivi. La sentenza sul processo di cattiva condotta sessuale è appellabile dalla controparte fino all'8 novembre, ma Gud adesso appare sereno.

Nella gara di oggi Palladino lo schiererà ancora titolare dopo la rete contro il Milan dove Albert ha agito da trequartista senza essere mai particolarmente incisivo. Anche il grande ex viola Adrian Mutu, presente al Franchi contro il Milan, ha detto che l'islandese: "è simile a me, ma deve entrare più nel vivo del gioco". Oggi a Lecce per Gud serve la prova di grande maturità.