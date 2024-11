GAZZETTA, Kouame e Ikoné scaldano i motori per il Pafos

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina si affida alla coppia Kouame-Ikoné per il rilancio in Europa, puntando su rabbia, libertà e fantasia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Ikoné, miglior marcatore viola in Conference con tre gol, torna protagonista dopo la dolorosa perdita del padre, sostenuto da squadra e staff che gli hanno dedicato la vittoria di Verona. “Jonny è un ragazzo sensibile, gli siamo vicini, si allena al massimo ed è carico a molla”, dice Palladino.

Kouamé, invece, ha mostrato segnali positivi con un palo in Svizzera e un assist decisivo contro l’Apoel, anche se il gol ancora manca. Palladino è fiducioso: “Sta crescendo, so che arriverà.” Oggi, contro il Pafos, non si può sbagliare: servono i colpi della nuova coppia per tenere vivo l’obiettivo Europa.