GAZZETTA, Kean volto principale della crisi del gol in Serie A

La Fiorentina attraversa un periodo complicato sul fronte offensivo in campionato, dove i gol degli attaccanti latitano. A dicembre è arrivata una sola rete, firmata dal centrocampista Cataldi contro il Cagliari. Moise Kean, principale marcatore stagionale, non trova la via del gol dal 24 novembre, mentre Gudmundsson, Beltran e Colpani sono a secco da settimane. Kouame, Ikoné e Sottil restano ancora a digiuno in Serie A, anche se quest’ultimo si sta distinguendo nelle coppe con prestazioni in crescita. La squadra di Palladino punta su nuove soluzioni tattiche e sull’apporto dei singoli per invertire la rotta e ritrovare incisività sotto porta.