GAZZETTA, Giorno della verità per Vlahovic e tifosi

Sulla Gazzetta dello Sport (edizione odierna) si fa riferimento alla partita di oggi come "il giorno del giudizio" per quanto riguarda Dusan Vlahovic. La rosea si riferisce all'attesa per capire l'atteggiamento che il Franchi (che sarà riempito da più di 20mila tifosi, con tanto di ritorno dei gruppi organizzati in curva) terrà verso il serbo, alla prima in casa dopo l'annuncio di Commisso del mancato accordo per il suo rinnovo. " A chi sarà allo stadio chiedo di starci vicino e supportarci, ci serve furore" l'appello del tecnico Vincenzo Italiano. Supporto servirà soprattutto a Vlahovic, reduce da una serie di prestazioni non brillanti con la Fiorentina, ma in generale a tutto l'attacco viola, che nelle ultime quattro partite ha segnato solo tre reti, facendo emergere la carenza di alternative offensive. Davanti non ci sarà Sottil squalificato: scelte forzate, con Vlahovic, Nico Gonzalez e Callejon a formare il tridente; per questo, ancora di più, il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Vlahovic.