GAZZETTA, Erede di Fede? No, sono Callejon

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra le cose che oggi il ds Daniele Pradè spiegherà in conferenza stampa c'è la decisione di sostituire Federico Chiesa con José Maria Callejon senza modificare il reparto offensivo. Lo spagnolo ha manifestato la sua voglia di Firenze: "Sono molto felice, arrivo con tanta voglia di far bene. La sosta mi servirà per essere pronto per la ripresa, dato che da due mesi mi alleno da solo. Eredità di Chiesa? Io sono Callejon non Chiesa, lui è molto forte e dove andrà farà bene. Io sono qui per fare felici i tifosi".